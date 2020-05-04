شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا خرج من مختبر صيني».. «بومبيو» يعارض المخابرات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بومبيو لقناة تلفزيون (إيه.بي.سي): "هناك كما كبيرا من الأدلة على أن هذا (الفيروس) جاء من ذلك المختبر في ووهان" مشيرا إلى الفيروس الذي ظهر أواخر العام الماضي في الصين وتسبب في وفاة نحو 240 ألف شخص في أنحاء العالم، بينهم أكثر من 67 ألفا في الولايات المتحدة.
وقال بومبيو: "أفضل الخبراء حتى الآن يتصورون فيما يبدو أنه من صنع الإنسان. ما من سبب لعدم تصديق ذلك في هذه المرحلة".
ويتناقض ما قاله بومبيو مع بيان أصدرته الأسبوع الماضي المخابرات الوطنية الأمريكية قالت فيه إن الفيروس لا يبدو أنه من نتاج عمل بشري أو معدل جينيا.
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