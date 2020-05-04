شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 272 إصابة جديدة و14 وفاة وشفاء 40 والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1562 شخصا.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2041 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1562 شخصا.
وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 6465 حالة من ضمنهم 429 حالة وفاة.
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