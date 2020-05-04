شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت المغرب 151 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4880، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1424 بعد تعافي 168 شخصًا، فيما تم استبعاد 36081 حالة بعد الكشف المخبري.