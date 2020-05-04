صحة الكرخ تسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلن مدير صحة الكرخ جاسم الحجامي، الاثنين، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في الحرية شمالي العاصمة.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل قبل قليل ثماني إصابات جديدة بفايروس كورونا في منطقة الحرية"، داعياً اهالي المنطقة الى "الالتزام من اجل الاطفال والاباء والامهات وكبار السن".
واعلنت وزارة الصحة، امس الاحد، عن تسجيل 77 اصابة وشفاء 17 مصاباً من كورونا في العراق.
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