صربيا تعتزم إنهاء "تدابير كورونا" الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن برلمان بلاده سيقر الأربعاء المقبل إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة (كوفيد-19) .



وقال فوتشيتش، في برنامج حواري بثته محطة "تي في بينك"، إنه: " لن يكون هناك أي تطبيق آخر لحظر التجوال يوم الخميس".

وفرض فوتشيتش حالة الطوارئ في 15 مارس/آذار وفرض بعدها قيودا على التواصل والتنقل، بما في ذلك حظر التجوال ليلا وفي عطلات نهاية الأسبوع.

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وتم نشر الجيش الصربي لحماية الحدود والمستشفيات ومراكز المهاجرين وإنشاء مستشفيات للمرضى المصابين ولم تظهر عليهم أعراض شديدة.

وأكد فوتشيتش أنه من أجل رفع القيود، ثمة حاجة إلى تراجع نسبة مرضى كوفيد 19 بين أولئك الذين يخضعون للاختبارات لأقل من 5% لمدة أسبوع على الأقل، كما أن هناك حاجة لتراجع أعداد المرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي بشكل كبير.

وسجلت صربيا الأحد 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة إضافية، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 193 شخصا.