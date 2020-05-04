رئيس تنزانيا يرفض أجهزة "فحص كورونا" لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، الأحد، استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد في بلاده بعد أن أظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا.



وواجهت حكومة ماجوفولي انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.

وأوضح الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو (شمال غرب) أن أجهزة الاختبار لكشف مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، مستوردة من الخارج لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس إنه أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص، حيث أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين.

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وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر.

وفي مفاجأة غير متوقعة جاءت نتيجة عينتي البابايا والعنزة إيجابية، وقال الرئيس هذا يعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.

وسجلت تنزانيا حتى الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي.