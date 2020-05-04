مقتل 3 وإصابة 4 بينهم جنديان برصاص داعش في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي وجندي عراقي وإصابة 4 آخرين بينهم جنديان، اليوم الأحد، في هجمات منفضلة بمحافظتي ديالى وصلاح الدين شمالي بغداد.

ففي محافظة صلاح الدين، أعلن الجيش العراقي، مساء الأحد، إصابة اثنين من جنوده في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على منطقة جلام الدور.

أما في محافظة ديالي، قالت مصادر أمنية، إن اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعناصر داعش اندلعت في منطقة الحاوي في ناحية العظيم، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الحشد وإصابة 2 آخرين.

فيما أسفر الحادث الثالث، عن مقتل جندي عراقي بقناص من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عين ليل بين ناحيتي العظيم وقرة تبة بالمحافظة ذاتها.

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وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى خلال الساعات الماضية.

والسبت شن داعش سلسلة هجمات بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق أسفرت عن سقوط 26 قتيلا على الأقل.

وبلغت الحصيلة النهائية للهجمات التي شهدتها المحافظة الواقعة شمال بغداد 19 قتيلا، في ناحية "دجلة" 20 كم جنوبي تكريت، بالإضافة إلى 7 قتلى من الشرطة الاتحادية في منطقتي تل الذهب جنوب شرقي قضاء بلد، ومطيبيجة 30 كم شرقي سامراء، وسقوط نحو 13جريحاً في الهجمات التي استمرت المناوشات فيها حتى الصباح.