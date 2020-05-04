القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي وجندي عراقي وإصابة 4 آخرين بينهم جنديان، اليوم الأحد، في هجمات منفضلة بمحافظتي ديالى وصلاح الدين شمالي بغداد.
ففي محافظة صلاح الدين، أعلن الجيش العراقي، مساء الأحد، إصابة اثنين من جنوده في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على منطقة جلام الدور.
أما في محافظة ديالي، قالت مصادر أمنية، إن اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعناصر داعش اندلعت في منطقة الحاوي في ناحية العظيم، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الحشد وإصابة 2 آخرين.
فيما أسفر الحادث الثالث، عن مقتل جندي عراقي بقناص من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عين ليل بين ناحيتي العظيم وقرة تبة بالمحافظة ذاتها.
وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى خلال الساعات الماضية.
والسبت شن داعش سلسلة هجمات بمحافظة صلاح الدين بوسط العراق أسفرت عن سقوط 26 قتيلا على الأقل.
وبلغت الحصيلة النهائية للهجمات التي شهدتها المحافظة الواقعة شمال بغداد 19 قتيلا، في ناحية "دجلة" 20 كم جنوبي تكريت، بالإضافة إلى 7 قتلى من الشرطة الاتحادية في منطقتي تل الذهب جنوب شرقي قضاء بلد، ومطيبيجة 30 كم شرقي سامراء، وسقوط نحو 13جريحاً في الهجمات التي استمرت المناوشات فيها حتى الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 وإصابة 4 بينهم جنديان برصاص داعش في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.