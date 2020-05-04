وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على مصادرة أراض فلسطينية في الخليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، على قرار يقضي بمصادرة أراضٍ في مدينة الخليل في الضفة الغربية بهدف إقامة طريق لمرور المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، وإقامة مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين، بحسب ما ذكره الوزير عبر حسابه على موقع "تويتر".

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وفي هذا الصدد، قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن"وزير الدفاع سمح لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي ستتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الجديد الذي سيأتي على مساحات واسعة من محيط الحرم الإبراهيمي في الخليل".

وأشارت القناة إلى أن"بينيت حصل على مصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، والمستشار القضائي أفيحاي مندلبليت".

وبحسب القناة، سيتم بموجب القرار مصادرة أراضٍ تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وتوظيفها للمشاريع الاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة كريات أربع والحرم الإبراهيمي ومحيطه.