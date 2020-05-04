اليونان تجلي مئات المهاجرين من مخيم مكتظ في جزيرة ليسبوس

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موريا: باشرت اليونان الأحد اجلاء مئات المهاجرين من مخيم مكتظ في جزيرة في بحر ايجه إلى البر الرئيسي.

وقالت مصادر بالشرطة إن مجموعتين من 142 و 250 مهاجرا "من الأكثر ضعفا" كانوا على متن العبارات في جزيرة ليسبوس بعد مغادرة مخيم موريا الذي ذكرت تقارير أنّ الظروف فيه مزرية.

وفي نيسان/ابريل، حثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات اليونانية على التحرك بسرعة للحؤول دون وقوع أزمة صحية في مخيمات المهاجرين إذا تفشى فيروس كورونا المستجدّ فيها.

وتعاني هذه المخيمات الاكتظاظ والصرف الصحي السيئ ونقص إمدادات المياه النظيفة والرعاية الصحية البدائية.

وعملية النقل من مخيم موريا هي الأولى منذ فرض تدابير الحجر الصحي في 23 آذار/مارس لوقف انتشار وباء كوفيد-19. وقبل ذلك ببضعة أيام، تم نقل نحو 600 مهاجر إلى البر الرئيسي في اليونان.

يعيش نحو 37 ألف مهاجر في ظروف بالغة السوء في خمس جزر يونانية في بحر إيجه.

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وتمت اقامة هذه المخيمات لإيواء 6200 شخص. وتستوعب موريا نحو 19300 مهاجر، أكثر من ستة أضعاف قدرتها.

وتعثرت خطط التخفيف من الاكتظاظ اثر رصد حالات إصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين في البر الرئيسي.

لكن السلطات اليونانية تخطط الآن لنقل نحو ألفي شخص من الجزر.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي أخيرا إن عشرة آلاف شخص وصلوا إلى البر الرئيسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

والأحد، زار ميتاراشي مركزا طبيا في مخيم موريا لفحص طالبي اللجوء والتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

وتبين للسلطات إصابة 150 مهاجرا في البر الرئيسي بالفيروس، لكن حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابة في مخيمات الجزيرة المكتظة.