ننشر تفاصيل قانون ربط الحساب الختامى لموازنة 18/19 بعد موافقة البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018/2019. وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 18/1، بمبلغ قدره نحو ترليون و631 مليار و67 مليون جنيه وبربط حساب ختامى إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 958 مليار و485 مليون جنيه. وقضت المادة الثانية بتوزيع الاستخدامات على النحو التالى أولا: بلغت المصروفات نحو ترليون و369 مليار و869 مليون و874 ألف و978 جنيها موزعة على الأبواب الأتية. 1- الأجور وتعويضات العاملين بربط إجمالى يبلغ 266 مليار و91 مليون و88 ألف و123جنيها 2- شراء السلع والخدمات بربط إجمالى 62 مليار و356 مليون و243 ألف و537 جنيها 3- الفوائد بربط إجمالى نحو 533مليار و44 مليون و547 ألف و545 جنيها 4- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بربط اجمالى نحو 278 مليار و461 مليون و340 ألف و541 جنيها 5- المصروفات الأخرى بنحو 77 مليار و565 مليون و228 ألف و735جنيها 6- الاستثمارات بلغت 143 مليار و342 مليون و426 ألف و524 جنيها Advertisements ثانيا - حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبلغ إجمالى الربط لها نحو 18مليار و566 مليون و71 ألف و422 جنيها ثالثا:- سداد القروض المحلية والأجنبية وبلغ غجمالى الربط لها نحو 242 مليار و631مليون و407 الف و466جنيها وتضمنت المادة الثالثة توزيع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 18/19 وفقا لما يلى أولا: الايرادات وبلغ إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نحو 941 مليار و910 مليون و129 ألف و137جنيها موزعة على الأبواب الاتية.. 1- الضرائب بنحو 736مليار و120مليون و632 ألف و516 جنيها 2-المنح بنحو 2 مليار و608 مليون و504 ألف و870جنيها 3- الإيرادات الأخرى بنحو 203 مليار و180مليون و991 ألف و751جنيها ثانيا :بلغ إجمالى متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 16مليار و575 مليون و143ألف و895 جنيها وتضمنت المادة الرابعة ربط حساب الاقتراض بمبلغ نحو 672 مليار و582مليون جنيه وهو الفرق بين إجمالى الاستخدامات والايرادات

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