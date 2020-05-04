شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة البرلمان: 4 محددات تحكم التعايش مع كورونا علينا الالتزام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعايش مع فيروس كورونا بدأت تلجأ له معظم دول العالم وعودة الحياة لطبيعتها وليس مصر وحدها، معتبرا أن التعايش يتطلب 4 محددات وهم "ابعد .. حافظ .. اختبر .. اعزل".

وطالب مرشد بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة أكثر من مترين حال النزول، وتفضيل التعامل عن بعد والعمل من المنزل طالما هناك ما يسمح بذلك لتخفيف ضغط الازدحام، واستمرار استثناء فئات معينة من النزول مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والالتزام بتطهير الملابس الدورى وارتداء الكمامات بكل الجهات، إلى جانب ضرورة الالتزام بالعزل حال وجود شك فى الإصابة، معتبرا أن العزلى المنزلى لابد وأن يكون أكثر صرامة، مشددا أن الحالات التى تحتاج الدخول للعناية المركزة لا تصل نسبتها لأكثر من 5%.

وطالب مرشد وزارة الصحة توسيع دائرة الشك والاختبار فى المشتبه فيهم، والدراسة المستمرة والدورية لمدى استيعاب الطاقات بكل المستشفيات، معتبرا أن الخطوات التى تتخذها مصر حتى الآن فى الاتجاه الصحيح لمواجهة فيروس كورونا.