شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان: العاشر من رمضان يجسد معانى الكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع الإنتاج الحربى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والضباط وضباط الصف والجنود البواسل وأسر الشهداء.

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وقالت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى بيان لها اليوم، إن ذكرى العاشر من رمضان تجسد معانى الكرامة والنصر والفخر لوطننا العزيز، "ونذكر فيه بطولات رجال القوات المسلحة وشهدائها الأبرار، وتضحياتهم المستمرة لحماية مقدسات ومقدرات الوطن، الذين روت دمائهم الذكية تراب الوطن المقدس، وفى مقدمتها أرض سيناء الغالية".

واختتمت اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، بيانها قائلة: "سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة وينصر أبطالها، ويرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحقق لمصرنا الغالية مزيد من التقدم والاستقرار والأمان فى ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية".