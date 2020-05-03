شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إيران في منظمة أوبك يرقد في غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الأحد أن مندوب إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد “إصابته بنزيف حاد في المخ”.

وقالت الوكالة إن كاظم بور أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. Advertisements وكاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات. كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.

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