وزير الدفاع اليوناني: أعمال تركيا الاستفزازية تزيد من حدة التوتر

الأحد 3 مايو 2020

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، الأحد، إن أعمال تركيا الاستفزازية تزيد من حدة التوتر، على خلفية تحرش طائرتين عسكريتين تركيتين بمروحية كان على متنها.



وأدان باناجيوتوبولوس هذا الحادث قائلا "إن هذا النوع من المضايقات من تركيا لا يساعد في تخفيف حدة التوتر الذي ينبغي أن يسعى إليه الجانبان في هذه الفترة".

ونددت اليونان بما اعتبرته مضايقة مارستها مقاتلات تركية بحق المروحية التي كان يستقلها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجه.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية إن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة، ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.

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وكان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة، بعد زيارتهما قواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا" أن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم (1000 متر) بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.

ويتصاعد الخلاف التركي-اليوناني يوما تلو الآخر، بعدما وقّعت أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة ما تسمى "الوفاق" الليبية، نهاية الشهر الماضي، متعدية بذلك على الحدود البحرية اليونانية التي حددت سابقا.

وبناء على مذكرة التفاهم التي لاقت رفضا عربيا ودوليا ووصفت بـ"غير الشرعية"، فقد لوّح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن بلاده لن تكتفي بالبحث عن الثروات النفطية والغازية في البحر المتوسط، وإنما ستقوم بالحفر شرقي جزيرة كريت اليونانية.

وشرق جزيرة كريت الذي أشار إليه أردوغان يقع في حدود اليونان البحرية، وفقا لاتفاق ترسيم الحدود المصري-القبرصي.