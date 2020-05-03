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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. مدير عام صيرة يرد على إتهامه باخفاء معدات رش والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
أكد مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو، انه سلم مدير مكتب الصحة والبيئة بالمديرية عدد من أدوات الرش المستلمة من مكتب الرعاية الصحية بتاريخ 29 أبريل.
وأشار سيدو في بيان نشر على وسائل الإعلام، عن أن هناك خطة للعمل بالرش بالمديرية بطريقة منظمة.
وأضاف انه تفاجأ بالأمس أن يتم اقتحام مبنى الصحة بالمديرية وأخذ الأدوات واتهام المديرية بإخفاء هذا المواد .. مؤكداً انه لم يتم اخفاء شيء تحتاجه مصلحة المواطنين، وأن المديرية تعمل بشكل منظم بحسب خطة عمل بين المكاتب التنفيذية بالمديرية ولا نعمل بشكل عشوائي.
وطالب سيدو الاخوة الذين أخذوا الأدوات إعادتها للسلطة المحلية للإعلان عن الحملة برفقة مكتب الصحة بالمديرية بشكل منظم، مشيرا أن التوضيح لمن يتحدث عن اخفاء أي مواد عن المواطنين أبناء كريتر مرفقا بصورة الاستلام.
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