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فرنسا ترفع الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

قال مصدر رسمي فرنسي اليوم الأحد إن فرنسا رفعت الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن والمملكة المتحدة، وفقا للبيان.

 

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وكانت قد سجلت فرنسا اليوم أقل حصيلة وفيات جراء فيروس ، حيث سجلت وفاة 135 شخصا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 24 ألفا و895 منذ الاول من مارس، وفق ما اعلنت الادارة العامة للصحة الاحد.

 

وتراجع الضغط على اقسام الانعاش في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الاقسام، لكن العدد الاجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.

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