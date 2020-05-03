اتحاد السباحة: مسألة الاتحاد حسمت.. ما يروج لوجود اتحادين غير صحيح

وقال محمد في بيان تلقته الخليج 365 ان "سرمد عبدالاله اصبح من الماضي في أسرة السباحة بعد ان تم اقصاءه من قبل الهيئة العامة في ١٣ / ٧ / / ٢٠١ واضاف عليها الاتحاد الدولي تأكيده بالإبعاد وينتظر عقوبة ستصل حتمًا من لجنة الاخلاقيات".وأضاف ان "ما يقوم به من خلط للأوراق من خلف الستار لن ينطلي على الهيئة العامة التي حسمت امرها بالحضور يوم ١٣ / ٥ / 2020 لتجديد الثقة بالرئيس الجديد للاتحاد".

وأوضح ان "ما يروج له عبدالاله من وجود اتحادين للسباحة لا صحة له فقد حسم خمسة من اعضاء الهيئة الادارية السابقة حضورهم في اجتماع الهيئة العامة الذي نتج عنه ابعاده بمحاضر حملت تأييدهم وموافقتهم ولم يتبق من اتحاد عبدالاله اذا سلمنا برسالة الاتحاد الدولي الا عضوين".



وأضاف هاشم ان "اتحاد السباحة بهيئته العامة لن يسمح لعبدالاله بإدخال الاتحاد في دوامة جديدة كما فعل مع اللجنة الأولمبية، وان الهيئة العامة ماضية في اجراءاتها وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي، ولن يتبق لعبدالاله الا مغادرة الوسط الرياضي والكف عن وضع العراقيل في طريق السباحة والرياضة العراقية بشكل عام".