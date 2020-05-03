2020-05-03 | 21:54
792 مشاهدة
اكد أمين سر الاتحاد العراقي للسباحة، هاشم محمد، ان الجدل القائم بشأن الاتحاد حسم، مبيناً ان ما يروج لوجود اتحادين غير صحيح.
وأضاف ان "ما يقوم به من خلط للأوراق من خلف الستار لن ينطلي على الهيئة العامة التي حسمت امرها بالحضور يوم ١٣ / ٥ / 2020 لتجديد الثقة بالرئيس الجديد للاتحاد".
وأوضح ان "ما يروج له عبدالاله من وجود اتحادين للسباحة لا صحة له فقد حسم خمسة من اعضاء الهيئة الادارية السابقة حضورهم في اجتماع الهيئة العامة الذي نتج عنه ابعاده بمحاضر حملت تأييدهم وموافقتهم ولم يتبق من اتحاد عبدالاله اذا سلمنا برسالة الاتحاد الدولي الا عضوين".
وأضاف هاشم ان "اتحاد السباحة بهيئته العامة لن يسمح لعبدالاله بإدخال الاتحاد في دوامة جديدة كما فعل مع اللجنة الأولمبية، وان الهيئة العامة ماضية في اجراءاتها وبإشراف مباشر من الاتحاد الدولي، ولن يتبق لعبدالاله الا مغادرة الوسط الرياضي والكف عن وضع العراقيل في طريق السباحة والرياضة العراقية بشكل عام".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السباحة: مسألة الاتحاد حسمت.. ما يروج لوجود اتحادين غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.