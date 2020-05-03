احبطت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، الأحد، محاولة تسلل لفلول تنظيم "داعش" في ناحية جرف النصر شمالي بابل.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ابطال قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تمكنوا، مساء اليوم، من افشال محاولة تسلل لفلول داعش بهجوم عناصر انتحارية على منطقة الرويعية بجرف النصر".
وأضافت أن "العملية اسفرت عن إصابة عنصر من اللواء 47 بالحشد الشعبي".
كانت هذه تفاصيل خبر احباط عملية تسلل 'داعش' الى جرف الصخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.