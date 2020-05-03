احباط عملية تسلل 'داعش' الى جرف الصخر

احبطت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، الأحد، محاولة تسلل لفلول تنظيم "داعش" في ناحية جرف النصر شمالي بابل.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ابطال قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تمكنوا، مساء اليوم، من افشال محاولة تسلل لفلول داعش بهجوم عناصر انتحارية على منطقة الرويعية بجرف النصر".

وأضافت أن "العملية اسفرت عن إصابة عنصر من اللواء 47 بالحشد الشعبي".