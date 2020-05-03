شفاء مصابين اثنين من كورونا في واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، الاحد، عن شفاء مصابين اثنين من كورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مصابين اثنين من فايروس كورونا تماثلا الى الشفاء اليوم بعدما ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهما والتي كانت سالبة". واضافت ان "المواطنين سيغادران المستشفى".

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