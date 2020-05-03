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مدينة الطب تعلن شفاء ثلاثة مصابين من كورونا

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاحد، عن شفاء ثلاثة مصابين من .

وقالت ادارة مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المرضى المصابين بفايروس كورونا في مدينة الطب، وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع للمدينة".

 

واضافت انه "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (٩٢ ) مريضًا في المركز"، داعية المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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