- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة فى السودان: تجريم ختان الإناث خطوة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
وصف مكتب الأمم المتحدة فى السودان تجريم ختان الإناث، باعتماد تعديل القانون الجنائى من قِبَل مجلسى السيادة والوزراء، بالخطوة التاريخية التى تأتى تتويجا لسنوات طويلة من العمل الجاد من قبل أصحاب المصلحة كافة من المدافعين عن حقوق النساء والأطفال والمنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع والمجلس القومى لرعاية الطفولة والمنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.
وذكر المكتب - فى بيان اليوم الأحد - أن الختان يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال العنف الشديد ضد الفتيات، مضيفا: "سيكون للقضاء على هذه الممارسة الضارة تأثير إيجابى على الصحة والتعليم والتقدم الاقتصادى للفتيات والنساء".
وأوضح البيان أن القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسرى والختان، يعتبر أحد مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة فى السودان: تجريم ختان الإناث خطوة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.