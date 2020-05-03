الأمم المتحدة فى السودان: تجريم ختان الإناث خطوة تاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

وصف مكتب الأمم المتحدة فى السودان تجريم ختان الإناث، باعتماد تعديل القانون الجنائى من قِبَل مجلسى السيادة والوزراء، بالخطوة التاريخية التى تأتى تتويجا لسنوات طويلة من العمل الجاد من قبل أصحاب المصلحة كافة من المدافعين عن حقوق النساء والأطفال والمنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع والمجلس القومى لرعاية الطفولة والمنظمات الوطنية والدولية والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.



وذكر المكتب - فى بيان اليوم الأحد - أن الختان يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال العنف الشديد ضد الفتيات، مضيفا: "سيكون للقضاء على هذه الممارسة الضارة تأثير إيجابى على الصحة والتعليم والتقدم الاقتصادى للفتيات والنساء".

وأوضح البيان أن القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسرى والختان، يعتبر أحد مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015.