شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مندوب إيران في منظمة أوبك يرقد في غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم الأحد أن مندوب إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد “إصابته بنزيف حاد في المخ”.

Advertisements وقالت الوكالة إن كاظم بور أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وكاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات. كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.

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