أيرلندا تقترب من تشكيل حكومة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اقتربت أيرلندا من تشكيل حكومة جديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة، وذلك مع موافقة حزب الخضر على الدخول في محادثات رسمية مع الحزبين التقليديين الرئيسين في البلاد.



وقال حزب الخضر، في بيان اليوم الأحد، إنه سيبدأ مفاوضات مع حزب فاين جايل الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، فيانا فايل، مشيرا إلى وجود "تحديات ضخمة تواجه أي حكومة وسط أزمة كوفيد-19.

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وأضاف: "سيعمل الحزب مع (حزبي) فيانا فايل وفاين جايل لإبرام اتفاق يحترم تفويضنا بهدف تقديم ذلك الاتفاق إلى أعضاء حزب الخضر لإقراره ".

وتأتي تلك التحركات بعد انتخابات الثامن من فبراير /شباط التي لم تسفر نتائجها عن فائز واضح.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، قال يوم الجمعة، إن تشكيل حكومة جديدة ربما يكون بعيدا بعض الشيء، لافتا إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تشكيلها هذا الشهر.