شاهد .. قطر خزينة تمويل الإرهاب في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أضحت دولة قطر في عهد تنظيم الحمدين، خزينة لتمويل الإرهاب في مختلف البلدان العربية ومنها دولة ليبيا التي تحاول مع حليفتها تركيا السيطرة على ثروات البلاد النفطية .



وفضح الجيش الليبي ومنظمات حقوقية واممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة الدعم القطري وإنتهاك الحمدين بكل فجاجة قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، الذي يحظر على جميع الدول تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية.

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لم تكتفِ الدوحة بدعم المليشيات الإرهابية بشكل مباشر ضد أبناء الدول العربية، بل خرجت عن الإجماع العربي والدولي الرافض للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وانحازت لأنقرة في عدوانها السافر على هذه الدولة العربية.

أمام جملة الانتهاكات الصارخة التي يمارسها النظام القطري في ليبيا لم يقف المجتمع الدولي صامتاً، بل قرر إطلاق العملية الأوروبية "إيريني" لقطع يد التمويل ومراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى أرض طرابلس، ما سبب حالة ذعر للمليشيات المسلحة وداعميها ومموليها من تنظيم الإخوان.. ليبقى التساؤل قائماً: "متى تكف قطر عن رعاية الإرهاب؟"