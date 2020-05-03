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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين عام الأمم المتحدة ينضم للصلاة من أجل الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش انضمامه إلى الصلاة من أجل الإنسانية التي دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية العالم للمشاركة بها في يوم الخميس 14 مايو.
وقال غوتيريش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في الأوقات الصعبة، يجب أن نقف معًا من أجل السلام والإنسانية والتضامن".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "أنضم إلى قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر في دعمهما للصلاة من أجل الإنسانية في 14 مايو.. لحظة التأمل والأمل والإيمان.
يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي
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