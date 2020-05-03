شكرا لقرائتكم وكالة: مندوب إيران في أوبك بغيبوبة إثر نزيف في المخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة النفط الإيرانية (شانا) الأحد أن مندوب إيران لدى منظمة أوبك حسين كاظم بور أردبيلي يرقد في غيبوبة بعد "إصابته بنزيف حاد في المخ".

وقالت الوكالة إن كاظم بور أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وكاظم بور أردبيلي شخصية مهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات.

كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.