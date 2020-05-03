نفى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، "اعتزام الحكومة إعادة فتح دور العبادة قبل حزيران المقبل"، رغم تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد كاستانير أن "إعادة فتح جميع أماكن العبادة ليس الفكرة الأفضل"، مشددًا على "الحاجة للحفاظ على جهود كبح انتشار الفيروس". وأفاد بأنه لا يعتقد أن "الصلاة تحتاج بالضرورة إلى مكان تجمع"، محذّرا من أن "ذلك من شأنه أن يعرض مجتمعات دينية كاملة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية فرنسا: فتح دور العبادة سيعرض مجتمعات دينية كاملة للإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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