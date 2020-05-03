مندوب إيران لدى "أوبك" يدخل في غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ

أفادت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية بأن المندوب الإيراني لدى منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك"، حسين قاسم بور أردبيلي، دخل في حالة غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ، لافتة إلى أن أردبيلي نقل إلى المستشفى يوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن أردبيلي من الشخصيات المحورية في قطاع النفط الإيراني وسبق أن تولى منصبي نائب وزير الخارجية ونائب وزير النفط في الثمانينيات من القرن الماضي.