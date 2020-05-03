الجزيرة: مقتل وإصابة 5 من الجيش المصري بتفجير آلية عسكرية غرب رفح

افادت قناة "الجزيرة" عن "مقتل وإصابة 5 من ​الجيش المصري​ بينهم ضابط في ​تفجير​ آلية عسكرية غرب رفح شمالي ​سيناء​".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ مقتل 18 "مسلحاً" في تبادل ل​إطلاق النار​ مع قوات ​الأمن​ بمنطقة ​بئر العبد​ في ​شمال سيناء​، بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود ما بين قتيل وجريح.

ولفتت الوزارة في بيان الى إن "الأمن الوطني تلقى معلومات استخبارية عن اختباء عناصر إرهابية في منزل بمدينة بئر العبد.. لشن عملياتهم العدائية"، مؤكدة ان "​قوات الأمن​ استهدفت الموقع وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا مسلحا".