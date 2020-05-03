خارجية اليمن: الأولوية يجب أن تكون لتثبيت وقف إطلاق النار ومواجه كورونا

أشار ​وزير الخارجية​ ​اليمن​ي محمد الحضرمي إلى أن "أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في جزيرة سقطرى أو في أي من الأراضي اليمنية مرفوضة وستبوء بالفشل".

ولفت الخضرمي إلى أن "محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي تفجير الوضع في سقطرى، امتداد لمحاولاته جر الجزيرة وأهلها إلى مغامراته السياسية الفاشلة".

بالتوازي، استقبل الحضرمي سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ المعتمدين لدى اليمن، وبحث معهم تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك مواجهة وباء ​كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأكد الوزير "تعاون الحكومة وحرصها على إنجاح الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، وترحيبها ببيان مجلس الأمن ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا ووقف شامل لإطلاق النار في اليمن".

وشدد على أن "الأولوية يجب أن تكون لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجه جائحة كورونا التي بدأت تنتشر في بلادنا، لافتا إلى تسجيل عشر حالات مؤكدة منها حالتي وفاة وشفاء حالة واحدة".