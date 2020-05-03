قوات الحشد الشعبي في العراق تصد هجومًا لتنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين

أفادت قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، بأن "اللواء 21 في الحشد الشعبي صد هجومًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي محافظة صلاح الدين وقتلت 4 من عناصر التنظيم حاولوا التعرض لقطعات اللواء".

ولفتت القوات، في بيان، إلى أن "مدفعية اللواء 21 في الحشد الشعبي قصفت خلال العملية، مركبة بداخلها 4 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي".

وكان العراق، أعلن في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".