قوات الحشد الشعبي في العراق تصد هجومًا لتنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين

أفادت قوات الحشد الشعبي في العراق، بأن "اللواء 21 في الحشد الشعبي صد هجومًا لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي محافظة صلاح الدين وقتلت 4 من عناصر التنظيم حاولوا التعرض لقطعات اللواء".
ولفتت القوات، في بيان، إلى أن "مدفعية اللواء 21 في الحشد الشعبي قصفت خلال العملية، مركبة بداخلها 4 عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي".
وكان العراق، أعلن في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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