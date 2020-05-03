سكاي نيوز عن مصدر فرنسي: رفع الحجر الصحي عن كافة القادمين من الاتحاد الأوروبي

نلقت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" عن مصدر رسمي فرنسي تأكيده "رفع الحجر الصحي عن كافة القادمين من ​الاتحاد الأوروبي​ ومنطقة شينغن و​المملكة المتحدة​".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع عدد الوفيات بهذا الوباء في فرنسا إلى 24760 حالة.

وتزامنا مع انخفاض عدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق، تواصل كذلك التراجع في عدد من يدخلون المستشفيات وأقسام العناية المركزة.