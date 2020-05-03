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الحكومة السورية تؤكد الإستمرار بفرض حظر التجول الليلي في البلاد

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أكدت ​الحكومة السورية​ الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشي ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​".

وشددت الحكومة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى على "التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض من السابعة والنصف مساءًا، وحتى السادسة صباحًا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات"، منوّهةً بضرورة "الالتزام التام من قبل جميع المهن والأسواق بالإجراءات الوقائية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء".

كما جددت التأكيد على "اتباع أعلى درجات الحرص والمسؤولية على الصعيد الشخصي والمنزلي وضمن النطاق الاجتماعي وصعيد العمل لتفادي أي انتشار للفيروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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