السلطات الروسية: العاصمة موسكو تسجل 35 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في العاصمة موسكو.

ولفت المركز إلى أن "عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بواقع 35 شخصًا"، مشيرًا إلى أن "أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا".

كما أفاد بأن "الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 764 شخصًا، بعد أن كانت 729 في الإحصائية السابقة".

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في ​روسيا​، حيث سجلت في العاصمة 68606 حالة إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 134687 حالة، بينها 1280 وفاة و16639 شفاء.