هاشم: بري سيشارك في لقاء بعبدا ويجب أن نتخلى عن الكثير من الشكليات بخصوص الدعوة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح تلفزيوني، أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ سيشارك في لقاء بعبدا يوم الأربعاء المقبل، معتبراً أنه "يجب أن نتخلى عن الكثير من الشكليات بخصوص الدعوة".

ورداً على سؤال، شدد النائب هاشم على أن ليس هناك من يطرح موضوع التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعقد مثل هذا ​اللقاء التشاوري​ في القصر الجمهوري.

وأوضح النائب هاشم أن لبنان يمر اليوم في أزمة والمطلوب التفكير في كيفية الخروج منها، بالإضافة إلى ذلك هناك مفاوضات مهمة تنتظر البلاد مع ​صندوق النقد الدولي​ وحاملي سندات اليويوبوند، الأمر الذي يتطلب توحيد الموقف.