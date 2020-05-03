التحكم المروري: قطع السير على تقاطع المدينة الرياضية باتجاه الكولا

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي عن قطع السير على تقاطع ​المدينة الرياضية​ باتجاه ​الكولا​.

وكانت معلومات صحافية قد بأن عددا من المحتجين قطعوا طريق المطار مقابل محطة الامانة للمطالبة بالعفو العام.

كما أفادت الغرفة في وقت سابق عن قطع السير على اوتوستراد تعلبايا بالاتجاهين امام الجامع.