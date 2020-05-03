قوى الأمن الداخلي تغلق كافة المقاهي على على الكورنيش البحري في صور

قامت دورية من ​قوى الامن الداخلي​ باغلاق كافة المقاهي لا سيما "الخيمات النقالة" عند مداخل ​مدينة صور​ والكورنيش البحري بعد تسجيل ازدحام في فترة ما بعد الافطار مما يخالف التعبئة العامة. وسُطرت ​محاضر ضبط​ بالمخالفين فيما قامت قوى الامن بإخلاء الكورنيش البحري من المواطنين أيضا.

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