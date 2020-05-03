محتجون قطعوا طريق المطار مقابل محطة الامانة للمطالبة بالعفو العام

افادت معلومات صحافية بأن عددا من ​المحتجين​ قطعوا ​طريق المطار​ مقابل محطة الامانة للمطالبة ب​العفو العام​.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن لجنة ​العفو العام​ أكدت رفضها لكل ما ورد على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ من محاولات لايقاع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة"، نافيةً جملة وتفصيلا ما ورد من "افتراءات بحقها من خلال المنشور الامني الفتنوي بامتياز، والذي تعتبره اداة لثنيها عن متابعة نضالها لاحقاق مشروع العفو العام العادل والشامل".

وأعربت اللجنة عن شعورها بأن "الهدف مما نشر هو إسقاط مشروع العفو العام بعد ان تبنته اغلبية الكتل، ونشتم من ورائه رائحة نمطية حزبية لاستعمال الذرائع من اجل الغاء مشروع العفو العام"، مشددةً على أن "المرجع الاساسي والوحيد لنطالبه ونحمله الامانات والمسؤوليات في الوقت الحاضر لمنطقة ​بعلبك الهرمل​ هما كتلتي "​الوفاء للمقاومة​" و"​التنمية والتحرير​"