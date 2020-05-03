الجيش أزال خيم حراك بعلبك من ساحة المطران ومنع نصب خيمة عند دوار بلدة دورس

ذكرت معلومات صحافية أن قوة من ​الجيش​ أزالت الخيم التي كان قد نصبها "حراك بعلبك" في ساحة الشاعر خليل مطران، مقابل قلعة بعلبك الأثرية، كما منعت دورية للجيش شبانا من تركيب خيمة عند دوار بلدة دورس، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، استعدادا لتحرك مطلبي، وذلك لمنع التجمعات التزاما بقرارات التعبئة العامة في إطار الوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد.

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