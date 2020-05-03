عبدالله: لا نزال في طور دراسة موضوع مشاركتنا في إجتماع بعبدا

أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح تلفزيوني، أن الكتلة لا تزال في طور دراسة موضوع مشاركتها في إجتماع بعبدا يوم الأربعاء المقبل، لكنه لفت إلى أنها تتعاطى مع الموضوع بطريقة إيجابية على الرغم من وجود إشكاليات حول أصول الإجتماع الدستورية.

وأشار النائب عبدالله إلى أن "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في موقع المعارضة الإيجابية والبناءة، وبالتالي يثمن أي خطوة إيجابية ويسعى إلى تقويم أي خطوة سلبية، موضحاً أن هاجس المواطنين لقمة عيشهم، ومعتبراً أنه كان الأحرى بمن يعنيهم الأمر الدعوة إلى النقاش حول الخطة الإقتصادية قبل إقرارها، مؤكداً أن الحزب سيمارس دوره الرقابي المعارض في ​مجلس النواب​.