الطقس غداً غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الاثنين غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيًا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وفوق الجبال مع تكون للضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيًا عند الظهرالى غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً والتي تشتد خلال الليل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

والأربعاءغائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر، بينما الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.