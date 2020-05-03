إطلاق نار خلال إشكال في طرابلس ولا إصابات

افادت معلومات صحافية بأن إشكالا وقع بين شبان في منطقة القبة، تطور إلى إطلاق نار، من دون الإبلاغ عن إصابات. وحضر عناصر الجيش إلى المكان ويعملون على ملاحقة مطلقي النار.
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