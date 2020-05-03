أفادت معلومات صحافية عن ​إلقاء قنبلة​ "مولوتوف" على مدخل ​بنك عودة​ فرع النويري في بيروت، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المصرف. وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت بالتحقيقات.

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