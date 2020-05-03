"التعليم" تعلن خطوة جديدة بشأن تسليم أبحاث الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تكليف الإدارات التعليمية بتشكيل لجان بكل مدرسة، لاستلام مشروع البحث لطلاب النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن اللجنة مكونة من 6 أعضاء، برئاسة مدير المدرسة وتضم في عضويتها كل من وكيل المدرسة، معلم الحاسب الآلي، ومسئول التطوير ومسئول الأمن، ومعلمين آخرين.

وأضاف المصدر، أن مسئولية اللجنة هي استلام الأبحاث سواء المقدمة إلكترونيًا أو ورقيًا، لرفعها على المنصة، مؤكدًا أنه يبدأ عمل اللجنة بداية من 9 مايو المقبل.

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