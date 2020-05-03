برلماني يقترح باقتصار تذاكر القطارات على عدد الكراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، وزارة النقل بضرورة الاستعداد مبكرًا لعيد الفطر المبارك، من خلال خطة متكاملة لتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات.

وشدد النائب في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة النقل، على أهمية زيادة عدد رحلات القطارات خصوصًا على خط الصعيد.

وأشار طلعت، إلى أنه وبسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر لجأت وزارة النقل عن طريق الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تقليل عدد رحلات القطارات، تماشيًا مع مواعيد حظر التجول التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

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وقال: "هذا الإجراء على الرغم من أهميته، إلا أنه تسبب في معاناة المواطنين في الانتقال بين المحافظات"، مشيرًا إلى أنه مع دخول عيد الفطر المبارك تزداد هذه الأزمة، بسبب زيادة أعداد المسافرين خصوصًا من القاهرة إلى الأقاليم وتحديدًا إلى محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب الاستعداد بشكل كامل لرفع المعاناة عن المواطنين ولمنع الزحام على المواصلات الخاصة وتعرضهم للاستغلال من بعض سائقي سيارات الأجرة في زيادة تعريفة الركوب.

ودعا جون طلعت، إلى قيام وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بدراسة زيادة عدد الرحلات لتسهيل تنقل المواطنين في هذه المناسبة.

وفي إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، اقترح عضو مجلس النواب، باقتصار ركوب القطارات وفقًا لعدد الكراسي المتاحة في كل رحلة، لمنع الزحام مع الأخذ في الاعتبار منع الباعة الجائلين من الركوب.