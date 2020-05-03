وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتورة مها الدملاوي مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على سير العمل بالمدينة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

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وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركزًا لربط البحوث العلمية بالمجتمع، موضحًا حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين، مؤكدًا أهمية توحيد جهودها لخدمة البحث العلمي، وربطها بخطة التنمية المستدامة للدولة.

كما أوصى عبدالغفار بضرورة الاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة مخرجات البحث العلمي، وأن تكون المدينة مكان لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية.

ومن جانبها، استعرضت الدملاوي الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، واللجان العلمية الدائمة للترقي بالهيئة العامة للمدينة والتي يبلغ عددها 12 لجنة علمية طبقًا للتخصصات الموجودة في المدينة.