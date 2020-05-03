- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
شهدت أغلب بلدان الوطن العربي تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
لكن 5 دول فقط لم تسجل إصابات اليوم، هم "الأردن، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، وجيبوتي".
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة، من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.