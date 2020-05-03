بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

شهدت أغلب بلدان الوطن العربي تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

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لكن 5 دول فقط لم تسجل إصابات اليوم، هم "الأردن، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، وجيبوتي".

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة، من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر.