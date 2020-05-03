ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في عزل أبوقير إلى 153 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى العزل المقام بالمدينة الشبابية بأبي قير، مساء اليوم الأحد، إلى 153 شخصًا، بعد خروج 5 حالات جديدة لتماثلهم للشفاء.

قال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي لمستشفى العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج الحالات الجديدة بعد ظهور نتائج الفحوصات المعملية لكل حالة، والتي جاءت سلبية للفيروس، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

أضاف محسن، في تصريح صحفي، أنه جرى تجهيز مقر العزل بالمدينة الشبابية لاستقبال الحالات المستقرة صحيا وكذلك الذين تغيرت نتائج تحاليلهم المعملية إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، بهدف تخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية. ​