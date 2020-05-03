الأهواز الإيرانية تفرض التباعد الاجتماعي بالقوة

قال مدير جامعة الأهواز للعلوم الطبية بجنوب غرب إيران، إنه سيتم اللجوء إلى القوة، لإجبار المواطنين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي في مدينة الأهواز ، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وأشار فرهاد أبول نجاديان، إلى أن سكان المدينة لا يراعون الإرشادات الصحية ويقيمون الأعراس ومجالس العزاء، على الرغم من منعها قانونيًا.
وأضاف أنه خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا في الأهواز، اليوم الأحد، سيتم اتخاذ قرار بشأن اللجوء إلى القوة في المدينة وكل إقليم خوزستان.
ودعا نجاديان مسؤولي المحافظة إلى تخصيص فرق لمراقبة المواطنين في الأسواق ومدى تطبيقهم للإرشادات الصحية.
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