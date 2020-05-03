سوريا تمدد إجراءات حظر التجول والتنقل في البلاد

قررت الحكومة السورية، الاستمرار في فرض حظر التجول الليلي في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية تفشيفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الحكومة السورية في بيان لها أوردته قناة"روسيا اليوم" اليوم الأحد، أن إجراءات الحظر المفروض ستكون من السابعة والنصف مساء، وحتى السادسة صباحا، إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.
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